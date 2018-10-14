В Петербурге родилась тройня и все девочки

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-14T16:31:48+03:00

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Необычным и радостным событием отметилась эта неделя в Петербурге. В родильном доме №9 появились на свет тройняшки. Забавно, что все трое девочки. Счастливое семейство: мама, папа и три лапочки-дочки.

- Сейчас мама и ее малышки находятся в больнице, - сообщили в комитете по здравоохранению. - Все четверо чувствуют себя хорошо и совсем скоро будут готовиться к выписке.

Уточним, рождение тройни — довольно редкий случай. В целом по городу за первые девять месяцев текущего года это случилось всего 26 раз.

Напомним, в Петербурге ровно год назад на свет появилась четверня. Вот это точно редкость! Когда петербурженка Елена Гончар узнала о беременности, она и подумать не могла, что сразу станет многодетной матерью. Один, ну, может быть, двойня. Но чтобы внутри нее зародилась жизнь сразу четверых, поверить было сложно. И вот в скором времени малыши - три сестренки и братик - будут отмечать свой первый день рождения.