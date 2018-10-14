Уголовное дело завели по факту нападения на врачей скорой помощи в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:09 2018-10-14T21:09:37+03:00

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В Петербурге приехавших на вызов медиков избили и испортили им служебные вещи. Сейчас в подробностях разбирается полиция.

Известно, что как только двое медбратьев поднялись в квартиру во Фрунзенском районе, на них с порога набросился 29-летний мужчина.

- Он толкнул руками в грудь врача скорой помощи, после чего схватил его за шею, причинив физическую боль, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Медики вызвали стражей порядка. Однако когда приехали полицейские дебошира уже не было.

Ранее в сети была информация, что руками размахивал не только молодой человек, но и его нетрезвая подруга. Якобы она еще ко всему прочему испортила документацию, которую медики заполняли в течение суток, сломала служебный телефон и порвала форму фельдшеров. И при этом она заявила, что медики сами виноваты, так как нахамили им. Сейчас все эти подробности уточняются.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "побои". Дебошира сейчас разыскивают. Ему грозят обязательные работы до 360 часов либо исправительные работы до одного года, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.