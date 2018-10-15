2018-10-15T08:04:45+03:00
Происшествия

В понедельник, 15 октября, в Петербурге будет тепло и солнечно

Как и обещали синоптики, «бабье лето» задержится в Северной столице еще несколько дней
Петр КИБЕР
Поделиться:
В понедельник, 15 октября, в Петербурге будет тепло и солнечно.В понедельник, 15 октября, в Петербурге будет тепло и солнечно.Фото: Анна ИВЕРШИНЬ
Изменить размер текста:

Осенний поцелуй подарила погода петербуржцам. Почти настоящее, несмотря на октябрь на календаре лето, установилось в Северо-Западном регионе России. И если по области ночью температура была «бодрящей», то в самой Северной столице горожане вновь сняли куртки и нежились на солнышке. Так будет и сегодня.

- 15 октября в Санкт-Петербурге ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит 14-16 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Напомним, что в выходные, из-за хорошей погоды, в садах и парках Санкт-Петербурга и его пригородов даже образовались «пробки». Приехавшие насладиться золотой осенью и «бабьим летом» горожане стали в многочасовые очереди перед кассами. Так было в Екатерининском парке Пушкина, в Павловском парке и ЦПКиО имени Кирова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу
На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб
В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу
Бот-экскурсовод поможет прогуляться по Елагину острову
В петербургском институте онкологии в Песочном вечером тушили одеяло
В Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами
Уголовное дело завели по факту нападения на врачей скорой помощи в Петербурге
Спиленные деревья завалили могилы на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
В Петербурге родилась тройня и все девочки
На острове Новая Голландия начали строить каток
Канализацию прорвало в Петербурге, сточными водами залило Суздальский проспект
ДТП на улице Софийской в Санкт-Петербурге: перевернулся мотоцикл, погибли два человека
Петергоф: фонтаны закроются 14 октября, вход в Нижний сад станет бесплатным
Суд арестовал участников резни в центре Петербурга
Из-за хорошей погоды на входах в парки Петербурга образовались очереди
Адвокат Кокориных сомневается в законности обвинений в хулиганстве и ареста подзащитных