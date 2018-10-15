СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-15T08:04:45+03:00

В понедельник, 15 октября, в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Как и обещали синоптики, «бабье лето» задержится в Северной столице еще несколько дней

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Осенний поцелуй подарила погода петербуржцам. Почти настоящее, несмотря на октябрь на календаре лето, установилось в Северо-Западном регионе России. И если по области ночью температура была «бодрящей», то в самой Северной столице горожане вновь сняли куртки и нежились на солнышке. Так будет и сегодня.

- 15 октября в Санкт-Петербурге ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит 14-16 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Напомним, что в выходные, из-за хорошей погоды, в садах и парках Санкт-Петербурга и его пригородов даже образовались «пробки». Приехавшие насладиться золотой осенью и «бабьим летом» горожане стали в многочасовые очереди перед кассами. Так было в Екатерининском парке Пушкина, в Павловском парке и ЦПКиО имени Кирова.