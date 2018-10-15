В понедельник, 15 октября, в Петербурге будет тепло и солнечно
Осенний поцелуй подарила погода петербуржцам. Почти настоящее, несмотря на октябрь на календаре лето, установилось в Северо-Западном регионе России. И если по области ночью температура была «бодрящей», то в самой Северной столице горожане вновь сняли куртки и нежились на солнышке. Так будет и сегодня.
- 15 октября в Санкт-Петербурге ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит 14-16 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.
Напомним, что в выходные, из-за хорошей погоды, в садах и парках Санкт-Петербурга и его пригородов даже образовались «пробки». Приехавшие насладиться золотой осенью и «бабьим летом» горожане стали в многочасовые очереди перед кассами. Так было в Екатерининском парке Пушкина, в Павловском парке и ЦПКиО имени Кирова.