2018-10-15T08:26:38+03:00
Происшествия

В Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами

От осколков разбитого стекла пострадала одна женщина
Петр КИБЕР
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В Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами. Фото: vk.com/spb_today
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Полиция Санкт-Петербурга ведет розыск неизвестных хулиганов, которые в воскресенье вечером в Купчино обстреляли два трамвая. У обоих оказались разбиты боковые стекла.

- На Бухарестской улице кто-то из проезжающей машины обстрелял трамвай недалеко от остановки «Универсам». На другом же пути недалеко от Международной стоит такой же, с разбитым стеклом, - сообщали очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что инцидент произошел 14 октября около девяти часов вечера. В полицию обратились водители пострадавших трамваев, а также ехавшие в транспорте пассажиры. Сразу после произошедшего, на место прибыли медики, оказавшие помощь пострадавшей от осколков женщине и сотрудники правопорядка.

Из-за ЧП на путях сразу же образовались пробки, а все трамваи, ехавшие в обоих направлениях, встали. Более двух часов полицейские осматривали вагоны, прежде чем движение было восстановлено.

По предварительной версии, хулиганы стреляли из пневматического оружия.

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