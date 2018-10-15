В Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами
Полиция Санкт-Петербурга ведет розыск неизвестных хулиганов, которые в воскресенье вечером в Купчино обстреляли два трамвая. У обоих оказались разбиты боковые стекла.
- На Бухарестской улице кто-то из проезжающей машины обстрелял трамвай недалеко от остановки «Универсам». На другом же пути недалеко от Международной стоит такой же, с разбитым стеклом, - сообщали очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Известно, что инцидент произошел 14 октября около девяти часов вечера. В полицию обратились водители пострадавших трамваев, а также ехавшие в транспорте пассажиры. Сразу после произошедшего, на место прибыли медики, оказавшие помощь пострадавшей от осколков женщине и сотрудники правопорядка.
Из-за ЧП на путях сразу же образовались пробки, а все трамваи, ехавшие в обоих направлениях, встали. Более двух часов полицейские осматривали вагоны, прежде чем движение было восстановлено.
По предварительной версии, хулиганы стреляли из пневматического оружия.