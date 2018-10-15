2018-10-15T08:59:40+03:00
Происшествия

В петербургском институте онкологии в Песочном вечером тушили одеяло

Из-за возникшего задымления на место ЧП прибыли восемь пожарных расчетов, которые быстро справились с проблемой
Петр КИБЕР
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В петербургском институте онкологии в Песочном вечером тушили одеяло. Фото: vk.com/spb_todayВ петербургском институте онкологии в Песочном вечером тушили одеяло. Фото: vk.com/spb_today
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Рев сирен и несущиеся по вызову пожарные машины напугали накануне жителей поселка Песочный, что в Курортном районе Санкт-Петербурга. Пожарные спешили на вызов, пришедший из института онкологии имени Петрова, расположенном на окраине поселка.

- В институте онкологии - задымление. Много пожарных машин, - написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее стало известно, что около восьми вечера 14 октября на четвертом этаже лечебного корпуса одного из крупнейших медучреждений Северной столицы произошло задымление. Учитывая, что в здании находится множество пациентов с тяжелыми диагнозами, огонь мог привести к большой трагедии.

На такие вызовы пожарные всегда реагируют быстро – к институту моментально прибыли восемь пожарных расчетов, готовых оказать всю необходимую помощь людям. Но, по счастью, пожар оказался несерьезным. По словам очевидцев, в одной из палат загорелось то ли одеяло то ли электрогрелка. Не успевший разгореться огонь быстро потушили, даже эвакуацию проводить не понадобилось.

Уже через час после вызова все экстренные службы покинули территорию института.

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