2018-10-15T10:41:32+03:00
Общество

Бот-экскурсовод поможет прогуляться по Елагину острову

Новый сервис для петербуржцев и туристов создали на базе соцсети «ВКонтакте»
Петр КИБЕР
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Бот-экскурсовод поможет прогуляться по Елагину острову.Бот-экскурсовод поможет прогуляться по Елагину острову.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге появился бот-экскурсовод, который поможет горожанам и гостям города узнать много нового про Елагин остров. При прогулках по ЦПКиО имени Кирова, который и располагается на острове, сервис будет рассказывать историю данного уголка Северной столицы, а также подскажет маршруты и пути.

- Бот познакомит вас с архитектурным ансамблем парка на Елагином острове, обсудит его особенности, покажет лебедей, уток и белок, проведет по тайным тропинкам, поговорит о природе и даже обменяется с вами фотографиями, - описывают свое творение его создатели.

Пока проект, который придумали и сделали редактор «Хитрого Петербурга» Мария Митренина и коллектив Лаборатории «Мы здесь будем», работает в тестовом режиме. Чтобы начать прогулку надо войти в ЦПКиО со стороны Крестовского острова и написать боту-экскурсоводу в личные сообщения. Дальше он все расскажет сам.

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