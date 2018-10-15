2018-10-15T11:03:54+03:00
Происшествия

В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу

43-летнего гражданина Узбекистана уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу.В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной случай сексуального насилия в отношении несовершеннолетних произошел в Петербурге. 14 октября в полицию Выборгского района обратилась женщина, которая заявила, что среди бела дня ее дочку, ученицу 5 класса, изнасиловал неизвестный мужчина.

- У дома 2 по Староорловской улице на ребенка набросился 43-летний гражданин Узбекистана, - сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12-летнюю девочку с кровотечением предплечья и многочисленными ушибами доставили в одну из городских больниц, где ей оказали помощь и позднее отпустили домой к родителям.

По горячим следам насильник был задержан и доставлен в отделение полиции, где попытался объяснить свое поведение. Сейчас следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а суд выберет подозреваемому меру пресечения.

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