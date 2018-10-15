2018-10-15T12:12:48+03:00
Авто

На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу

Из-за ремонтных работ скорость движения по участку будет ограничена
Петр КИБЕР
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На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу.На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу.Фото: Архив "КП"
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На неделю, с 15 по 22 октября будет закрыто движение по одной из двух полос на участке КАД от развязки с Западным скоростным диаметром до Приморского шоссе. Дорожники предупреждают о возможных затруднениях с проездом по участку.

- На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР)«Северо-Запад».

Как обычно в таких случаях, скорость, которая в обычном режиме на автостраде составляет 110 километров в час, при проезде ремонтируемого отрезка ограничат до 50-ти. Учитывая, что ширина КАД здесь составляет всего две полосы, то возможны заторы.

В УПРДОРе приносят извинения за возможные неудобства и советуют автомобилистам объезжать ремонтируемый участок Кольцевой дороги.

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