В Эрмитаже покажут древнеисламское бронзовое блюдо

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-15T12:35:20+03:00

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Главный музей Петербурга приглашает горожан и жителей Северной столицы поближе познакомиться с древнеисламским художественным промыслом. На выставке «У истоков мусульманского искусства» покажут и уникальное бронзовое блюдо из Египта.

- Поднос из коллекции Аль-Тани открывает новые возможности – показать на его примере сложные явления в общественной жизни и искусстве, происходившие в Восточном Средиземноморье в столетия арабского завоевания Ближнего Востока, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Примерное время создание бронзового блюда - V–VIII века нашей эры. Место – предположительно Египет. Посетители, пришедшие на выставку, смогут оценить тонкую работу древних мастеров, вложивших всю душу в создание древних шедевров.

Открытие экспозиции состоится уже завтра, 16 октября. А работать она будет в Апполоновском зале Зимнего дворца вплоть до января 2019 года.