2018-10-15T12:35:20+03:00
Звезды

В Эрмитаже покажут древнеисламское бронзовое блюдо

Выставка «У истоков мусульманского искусства» открывается в Апполоновом зале музея
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В Эрмитаже покажут древнеисламское бронзовое блюдо. Фото: Пресс-служба ЭрмитажаВ Эрмитаже покажут древнеисламское бронзовое блюдо. Фото: Пресс-служба Эрмитажа
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Главный музей Петербурга приглашает горожан и жителей Северной столицы поближе познакомиться с древнеисламским художественным промыслом. На выставке «У истоков мусульманского искусства» покажут и уникальное бронзовое блюдо из Египта.

- Поднос из коллекции Аль-Тани открывает новые возможности – показать на его примере сложные явления в общественной жизни и искусстве, происходившие в Восточном Средиземноморье в столетия арабского завоевания Ближнего Востока, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Примерное время создание бронзового блюда - V–VIII века нашей эры. Место – предположительно Египет. Посетители, пришедшие на выставку, смогут оценить тонкую работу древних мастеров, вложивших всю душу в создание древних шедевров.

Открытие экспозиции состоится уже завтра, 16 октября. А работать она будет в Апполоновском зале Зимнего дворца вплоть до января 2019 года.

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