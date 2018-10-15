Съемки рекламы индийских мотоциклов и фильма «Воскресенье» перекроют центр Петербурга

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-15T13:02:29+03:00

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В Петербурге вновь снимают кино и, что необычно, рекламу индийских мотоциклов марки Bajaj. Из-за этого в центре города вводятся некоторые ограничения движения транспорта, которые внесут определенные трудности в повседневную жизнь автомобилистов.

- В связи с проведением съемок исторического художественного фильма «Воскресенский», с 9 утра 19 октября до 7 утра 20 октября, будет запрещена парковка на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки и нечетной стороне Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, - сообщает Дирекция по организации дорожного движения Петербурга.

Кроме того, с 7 утра 20 октября до 23:00 21 октября, закрывается движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Зимней канавки и набережной реки Мойки от дома 31 до дома 35.

Ролик «Bajaj. Мотоциклы» будут снимать чуть позднее. Так, с 0:00 23 числа по 13:00 25 октября запретят парковаться на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до дома 9, вдоль дома 2 по Конюшенной площади и Царицынскому проезду.

А с 6:00 до 13:00 25 октября закроют проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до дома 9, четной стороне набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до Инженерной улицы и по Царицынскому проезду.