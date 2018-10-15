Главный синоптик Петербурга рассказал о температурном рекорде и предупредил о первом снеге
В Петербурге жара. По крайней мере, по октябрьским меркам. Плюс 15, солнце и без осадков – о чем еще могут мечтать подзабывшие о лете горожане? Даже самый известный метеоролог города на Неве отметил температурный рекорд 15 октября.
- Уже 18,6 градусов. Рекорд 1889 года (17,2 градуса) побит, - сообщил Александр Колесов.
Но зима близко. Главный синоптик Северной столицы рассказал, когда наступит похолодание и выпадет первый снег.
- К 16 октября начнет ощущаться снижение температуры, воздух будет заметно охлаждаться, а с 20 октября начнется настоящий холод, - отметил метеоролог.
Уже к 22-23 октября первый снег может выпасть в Ленинградской области, где традиционно холоднее, чем в Петербурге, но и в городе ждут заморозков.
В ночь с 24 на 25 октября снежный покров может припорошить улицы и дороги города на Неве, вызвав гололед. Особенно опасная ситуация может сложиться на КАД. Там, из-за отсутствия строений поблизости, гололед образовывается проще, чем среди домов.
Автомобилистам Александр Колесов советует достать зимнюю резину с балконов и из гаражей и быть готовыми поставить ее на машину в ближайшие дни.