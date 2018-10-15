Члена Морского совета при правительстве Петербурга нашли зарезанным

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-15T15:22:41+03:00

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Член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга Александр Тихомиров найден мертвым в своей квартире. Тело 52-летнего бизнесмена было обнаружено вчера, 14 октября.

В следственном комитете по Санкт-Петербургу пояснили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Судмедэксперты насчитали с десяток ножевых ранений на теле жертвы: в области головы, шеи и груди.

В Морском Совете Петербурга "КП-Петербург" пояснили: о гибели Тихомирова узнали из многочисленных сообщений в СМИ. И пока отказываются комментировать произошедшее до выяснения следователями всех деталей.

Александр Тихомиров – известный предприниматель. Много лет он организовывал международные транспортные выставки «Нева» и «Транстек» в Северной столице и старался поддерживать у города статус Морской столицы.