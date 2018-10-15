2018-10-15T16:15:38+03:00
Общество

За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 3 тысяч тонн мусора

В понедельник наводить чистоту в городе уже вышли 900 работников и 360 машин техники
Евгения МОСКВИНА
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С 8 по 14 октября с улиц Северной столицы вывезли 3 тонны мусора и смета.С 8 по 14 октября с улиц Северной столицы вывезли 3 тонны мусора и смета.
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В Петербурге уже вовсю властвует золотая осень. Но пока горожане радуются желтым листьям под ногами, у тех, кто следит за чистотой в Северной столице, работы прибавилось. За прошедшую неделю с улиц города вывезли 2,9 тысяч тонн смета – пыли, грязи, листьев. К ним прибавилось и около 500 тонн мусора.

Всего с 8 по 14 октября работники ручного труда вышли на уборку в городе 7,7 тысяч раз. А дорожники трудились в течение 4,6 тысяч смен. Кстати, пока в Петербурге держится теплая погода, на дорогах и тротуарах города делают и влажную уборку.

- На прошедшей неделе было израсходовано 15 тысяч кубометров воды. Всего с начала сезона предприятия использовали для мойки и полива свыше 862 тысяч кубометров воды, - сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству. - При поступлении прогнозов о грядущем похолодании все работы с водой будут прекращены.

В понедельник, 15 октября, наводить порядок на улицах города вышли больше 360 единиц спецтехники и почти 900 работников ручного труда.

Петербуржцам напоминают, что обратиться с вопросами или замечаниями по уборке в городе можно обращаться в круглосуточную дежурную службу Комитета по телефону 314-60-13.

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