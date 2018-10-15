2018-10-15T16:27:55+03:00
Общество

В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 года

Праздник прошел 13 октября
Алла МЕХОНЦЕВА
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В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 годаВ Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 годаФото: Артем Килькин
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В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 года. В честь 180-летия Московских триумфальных ворот десятки актеров-реконструкторов повторили торжественный марш армии XIX века.

Атмосферу того времени зрителям передали не только солдаты и кавалеристы в исторических костюмах, но и музыка

Атмосферу того времени зрителям передали не только солдаты и кавалеристы в исторических костюмах, но и музыка

Фото: Артем Килькин

Также рядом с достопримечательностью развернулся целый военный лагерь, где отдыхали и обучались новобранцы. На глазах зрителей они отрабатывали приемы владения оружием и верховой езды. Закончилось представление церемонией развода караула. Атмосферу того времени зрителям передали не только солдаты и кавалеристы в исторических костюмах, но и музыка – реконструкция сопровождалась историческими маршами и игрой военного оркестра.

В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 года Фото: Артем Килькин

В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 годаФото: Артем Килькин

Фото: Артем Килькин

Кстати, пока реконструкция была разогревом. Эти же реконструкторы в следующем году намерены повторить знаменитый подвиг Суворова – переход через Альпы. По словам любителей истории, осенью 2019 года они в исторических мундирах и при полном снаряжении тех времен пройдут по маршруту, который близком к историческому.

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