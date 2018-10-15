Могилы на Серафимовском кладбище, поврежденные деревьями, восстановят

СЕГОДНЯ 18:26 2018-10-15T18:29:41+03:00

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Во второй половине сентября в Санкт-Петербурге бушевала стихия. Ветер дул с такой силой, что за неделю с 22 по 28 число повалил более 160 деревьев. Не обошел стороной и Серафимовское кладбище.

- Работы по распилу и вывозу всех поваленных деревьев полностью завершены 15 октября, - сообщили в Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

Правда, во время работ не обошлось без "неожиданностей". Распиленные стволы и ветки упали на некоторые могилы и повредили заборы, надгробия, памятники.

Прокуратура провела проверку по этому факту. А теперь стало известно, что администрация Серафимовского кладбища взяла на себя ответственность за случившееся и в ближайшем будущем за своей счет восстановит поврежденные могилы.