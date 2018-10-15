2018-10-15T18:42:47+03:00
Происшествия

Серийного насильника 10-летних мальчиков в Ленобласти посадили на 18 лет

Он вышел из тюрьмы всего два года назад
Елена МОЛОДКИНА
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49-летнего педофила посадили на 19 лет. Фото: Следственный комитет49-летнего педофила посадили на 19 лет. Фото: Следственный комитет
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Рецидивист-педофил из Выборгского района Ленинградской области сегодня, 18 октября, услышал свой приговор.

Согласно информации, полученной от пресс-службы Следственного комитета по 47 региону, 49-летнего насильника двух десятилетних мальчиков приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима.

Как выяснила "Комсомолка", сегодняшнего педофила, когда он сам еще был десятилетним ребенком, совратил старший друг. Позднее он примерил на себя роль насильника: сначала с одноклассниками. А когда стал взрослым мужчиной, все равно засматривался на маленьких мальчиков.

Его уже не раз судили - по статьям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только в 2016 году мужчина вышел из тюрьмы.

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