После стрельбы по трамваям с пассажирами в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело
Воскресным вечером 14 октября неизвестные хулиганы обстреляли два трамвая в Купчино. Причем не пустые, а с пассажирами. И стреляли, куда попадут, без разбору. В итоге у двух трамваев оказались разбиты боковые стекла.
В полицию обратились пассажиры и водители трамваев. А одной из женщин понадобилась помощь медиков - она пострадала от осколков. Прибывшие врачи "скорой" оказали ей помощь на месте.
Полицейские осмотрели сами трамваи, опросили свидетелей и начали доследственную проверку. А в понедельник 15 октября по результатам проверки возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
- Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.