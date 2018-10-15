2018-10-15T19:13:22+03:00
Происшествия

После стрельбы по трамваям с пассажирами в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

Одной женщине понадобилась помощь медиков
Елена МОЛОДКИНА
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В Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами. Фото: vk.com/spb_today
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Воскресным вечером 14 октября неизвестные хулиганы обстреляли два трамвая в Купчино. Причем не пустые, а с пассажирами. И стреляли, куда попадут, без разбору. В итоге у двух трамваев оказались разбиты боковые стекла.

В полицию обратились пассажиры и водители трамваев. А одной из женщин понадобилась помощь медиков - она пострадала от осколков. Прибывшие врачи "скорой" оказали ей помощь на месте.

Полицейские осмотрели сами трамваи, опросили свидетелей и начали доследственную проверку. А в понедельник 15 октября по результатам проверки возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

- Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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