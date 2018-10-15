"Зенит" похвастался миллионом подписчиков в соцсети "ВКонтакте"

СЕГОДНЯ 19:31 2018-10-15T19:32:18+03:00

Всего в соцсетях у "сине-бело-голубых" почти 4 миллиона фолловеров

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Футбольный клуб "Зенит" - самый популярный в соцсетях в Восточной Европе. Сегодня "сине-бело-голубые" похвастались, что официальное сообщество в социальной сети "ВКонтакте" набрало уже миллион подписчиков.

Официальная страница vk.com/zenit появилась восемь лет назад, в сентябре 210 года. А в 2012 году "Зенит" получил приз за лучшее официальное спортивное сообщество. Таким его признали сами же пользователи.

- "Зенит" благодарит всех болельщиков за очередной рекорд и приглашает присоединиться к достижению новых успехов, - говорится на официальном сайте "сине-бело-голубых".

К слову, всего в разных соцсетях общая аудитория подписчиков "Зенита" превышает 3 миллиона 900 тысяч подписчиков - больше, чем у любого другого клуба Россси и ближнего зарубежья.