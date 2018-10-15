УФАС выявило "новую уловку" в госзаказах от двух компаний Смольного

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-15T19:59:55+03:00

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И снова УФАС обнаружила ошибку в петербургских госзаказах. Речь идет о действиях "Дирекции транспортного строительства" и "Фонда капитального строительства и реконструкции".

Как сообщает пресс-служба антимонопольщиков, оба заказчика установили ненадлежащий порядок оценки конкурсных заявок - на разработку проектной документации и капремонт Рыбацкого моста через Славянку, а также на проектирования приспособления здания под нужды Историко-литературного музея в Пушкине.

"Новая уловка" заключается в том, что одним из критериев оценки заявки заказчики установили индекс деловой репутации и его соответствие конкретному сертификату ГОСТ. Но по закону заказчик вовсе не обязан оценивать деловую репутацию участника конкурса именно по этому ГОСТу.

Конкурсы придется проводить заново.