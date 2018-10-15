2018-10-15T20:49:00+03:00
Происшествия

Житель Кронштадта избил трех маленьких беспомощных котят

Полицейские организовали проверку
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Одному из пушистых малышей мужчина выбил зубы. Фото: Архив "КП"Одному из пушистых малышей мужчина выбил зубы. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

О том, что на Флотской улице вКронштадте завелся живодер, соседи рассказали в соцсетях. При этом захотели остаться неизвестными.

- Избил трех маленьких котят. У одного переломана челюсть, у второго выбиты зубы, что с третьм непонятно, - пишет в группе "Подслушано в Кронштадте" аноним.

Подписчки разразились грозными комментариями по отношению не только к живодеру, но и к самим соседям, которые, наверняка, знали, что на лестнице живут котята, но сами каждый день проходили мимо, ничего не сделали, чтобы помочь им найти дом.

- Заявление в полиции, подозреваемый есть, - говорит пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

По словам очевидцев, котята жили в подъезде. Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего в квартире дома 12 на Флотской улице.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - отмечают в Главке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС выявило "новую уловку" в госзаказах от двух компаний Смольного
"Зенит" похвастался миллионом подписчиков в соцсети "ВКонтакте"
После стрельбы по трамваям с пассажирами в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело
Серийного насильника 10-летних мальчиков в Ленобласти посадили на 18 лет
Могилы на Серафимовском кладбище, поврежденные деревьями, восстановят
В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 года
За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 3 тысяч тонн мусора
Члена Морского совета при правительстве Петербурга нашли зарезанным
Главный синоптик Петербурга рассказал о температурном рекорде и предупредил о первом снеге
Съемки рекламы индийских мотоциклов и фильма «Воскресенье» перекроют центр Петербурга
В Эрмитаже покажут древнеисламское бронзовое блюдо
На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу
На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб
В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу
Бот-экскурсовод поможет прогуляться по Елагину острову
В петербургском институте онкологии в Песочном вечером тушили одеяло