Житель Кронштадта избил трех маленьких беспомощных котят

СЕГОДНЯ 20:49 2018-10-15T20:49:00+03:00

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О том, что на Флотской улице вКронштадте завелся живодер, соседи рассказали в соцсетях. При этом захотели остаться неизвестными.

- Избил трех маленьких котят. У одного переломана челюсть, у второго выбиты зубы, что с третьм непонятно, - пишет в группе "Подслушано в Кронштадте" аноним.

Подписчки разразились грозными комментариями по отношению не только к живодеру, но и к самим соседям, которые, наверняка, знали, что на лестнице живут котята, но сами каждый день проходили мимо, ничего не сделали, чтобы помочь им найти дом.

- Заявление в полиции, подозреваемый есть, - говорит пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.

По словам очевидцев, котята жили в подъезде. Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего в квартире дома 12 на Флотской улице.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - отмечают в Главке.