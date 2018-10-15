Житель Кронштадта избил трех маленьких беспомощных котят
О том, что на Флотской улице вКронштадте завелся живодер, соседи рассказали в соцсетях. При этом захотели остаться неизвестными.
- Избил трех маленьких котят. У одного переломана челюсть, у второго выбиты зубы, что с третьм непонятно, - пишет в группе "Подслушано в Кронштадте" аноним.
Подписчки разразились грозными комментариями по отношению не только к живодеру, но и к самим соседям, которые, наверняка, знали, что на лестнице живут котята, но сами каждый день проходили мимо, ничего не сделали, чтобы помочь им найти дом.
- Заявление в полиции, подозреваемый есть, - говорит пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев.
По словам очевидцев, котята жили в подъезде. Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего в квартире дома 12 на Флотской улице.
- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - отмечают в Главке.