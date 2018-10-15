Жителей Петербурга, перенесших инсульт или инфаркт, обеспечат бесплатными лекарствами

15 Окт. 21:26 2018-10-15T21:27:24+03:00

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Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт Петербурга, 15 октября подписал два закона о внесении изменений в социальный кодекс города.

Так, отныне для вдов погибших или умерших героев РФ вводится дополнительная мера социальной поддержки. А именно - единовременная выплата в один миллион рублей. Дело в том, что вдовы героев по закону должны получать бесплатные земельные участки. Но поскольку в Северной столице столько участков нет,решено компенсировать землю денежной выплатой.

Во-вторых, с 1 января 2019 года пациентам, перенесшим инфаркт, инсульт или другие подобные сердечно-сосудистые заболевания, первый год после операции будут выдавать бесплатные лекарства. Отмечается, что средняя стоимость лечения одного пациента в год составит в среднем 13 тысяч 330 рублей.