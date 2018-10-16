2018-10-16T07:49:22+03:00
Происшествия

Погода во вторник, 16 октября, в Петербурге: Дождей не ожидается, «старое бабье лето» продолжится

Несмотря на обещанное похолодание, ночью и днем в Северной столице будет устойчивый «плюс»
Петр КИБЕР
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Погода во вторник, 16 октября, в Петербурге: Дождей не ожидается, «старое бабье лето» продолжится.Погода во вторник, 16 октября, в Петербурге: Дождей не ожидается, «старое бабье лето» продолжится.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Только вчера главный синоптик Петербурга Александр Колесов успел огорчить горожан предсказанием скорого похолодания – с 18 октября, и даже снега – после 23-24 числа, как сам же и рассказал о новом температурном рекорде. Впервые с 1889 года в Северной столице было так тепло – 18,6 градуса. И сегодня в городе тоже ожидается приятная погода.

- 16 октября в Петербурге облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный и западный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха поднимется до 14 градусов выше ноля, атмосферное будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Такой прогноз метеорологов означает, что второе, позднее «бабье лето», которое называют «старым» - продолжается. И если верить синоптикам, то такая же приятная погода ждет петербуржцев и в следующие два дня. Среда и четверг порадуют Северную столицу ярким, осеним солнцем.

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