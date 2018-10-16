Stockmann продает «Невский центр» за 171 миллион евро и уходит из России

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-16T08:12:57+03:00

Финская компания сделала скидку чешским бизнесменам в 10 миллионов евро, чтобы быстрее избавится от активов в Петербурге

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Финская компания Stockmann, которая открыла «Невский центр» в 2010 году и имела в общей сложности 7 магазинов в России, давно испытывала финансовые трудности и уже два года искала покупателя на свой последний актив в Петербурге. Теперь торговый центр перейдет в руки чешских бизнесменов.

- Мы рады, что «Невский Центр» обрел нового владельца - опытного инвестора в сфере недвижимости, который стремится развивать этот замечательный ТЦ в центре Санкт-Петербурга, - говорится в официальном заявлении финской компании, размещенной на сайте Stockmann.

Как говорится в сообщении, стартовая цена в 181 миллион евро была снижена до 171 миллиона. После уплаты всех налогов, продавец получит чистую прибыль в 139 миллионов евро, что поможет улучшить финансовый баланс компании.

Сейчас стороны ждут одобрения сделки от Федеральной антимонопольной службы России. В дальнейшем Stockmann сосредоточится на бизнесе в Финляндии и Прибалтике.