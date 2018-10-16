2018-10-16T09:09:26+03:00
Спорт

«Зенит» предложил Банку Англии сделать 50-фунтовую купюру с Дзюбой

Изображение форварда сине-бело-голубых могло бы украсить новые британские банкноты
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«Зенит» предложил Банку Англии сделать 50-фунтовую купюру с Дзюбой. Фото: twitter.com/fczenit_en«Зенит» предложил Банку Англии сделать 50-фунтовую купюру с Дзюбой. Фото: twitter.com/fczenit_en
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Пиар-служба петербургского «Зенита» шуткой отозвалась на намерение Банка Англии выпустить новые купюры достоинством в 50 фунтов. В стане сине-бело-голубых предложили поместить на банкноты портрет Артема Дзюбы, который заменит собой королеву Великобритании.

В примечании зенитовские пиарщики приписали, что на эти деньги можно купить 8 билетов на ближайший матч Лиги Европы сине-бело-голубых с французским клубом «Бордо», который состоится 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург». Или же 21 билет на ноябрьскую встречу «Зенита» с «Ростовом» - всего за 50 «дзюбафунтов».

Пока сам Банк Англии никак не отреагировал на предложение петербуржцев, возможно в Лондоне пока изучают перспективы популярности новых денег.

А если серьезно, то причиной для замены старой купюры в 50 фунтов, созданной в далеком 1981 году на банкноту нового образца, стала необходимость лучше защитить деньги от подделок, которые стали появляться все чаще.

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