В Петербурге готовится к спуску на воду малый ракетный корабль «Буря»
Уже на следующей неделе российский Военно-морской флот пополнится новой боевой единицей. Правда пока малый ракетный корабль «Буря» только спустят на воду, но после ходовых испытаний и приемки судно проекта 22800 войдет в состав ВМФ.
- 23 октября в 12:00 на территории нового судостроительного комплекса «Пелла» состоится торжественная церемония спуска на воду третьего серийного малого ракетного корабля проекта 22800 «Буря», - сообщает пресс-служба предприятия.
Справка КП:
Проект 22800 разработан петербургским конструкторским бюро «Алмаз» на основе другого проекта 12300 «Скорпион» этого же КБ.
Технические характеристики «Бури»:
Водоизмещение – 800 тонн
Скорость – 30 узлов
Дальность хода – 2500 миль
Автономность плавания – до 15 суток
Вооружение - ракеты «Калибр», а также артиллерийские, противовоздушные и противолодочные системы.