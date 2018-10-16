СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-16T10:28:25+03:00

В Петербурге готовится к спуску на воду малый ракетный корабль «Буря». Фото: Судостроительный завод "Пелла"

Сама торжественная церемония состоится 23 октября на судостроительном заводе «Пелла»

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Уже на следующей неделе российский Военно-морской флот пополнится новой боевой единицей. Правда пока малый ракетный корабль «Буря» только спустят на воду, но после ходовых испытаний и приемки судно проекта 22800 войдет в состав ВМФ.

- 23 октября в 12:00 на территории нового судостроительного комплекса «Пелла» состоится торжественная церемония спуска на воду третьего серийного малого ракетного корабля проекта 22800 «Буря», - сообщает пресс-служба предприятия.

Справка КП:

Проект 22800 разработан петербургским конструкторским бюро «Алмаз» на основе другого проекта 12300 «Скорпион» этого же КБ.

Технические характеристики «Бури»:

Водоизмещение – 800 тонн

Скорость – 30 узлов

Дальность хода – 2500 миль

Автономность плавания – до 15 суток

Вооружение - ракеты «Калибр», а также артиллерийские, противовоздушные и противолодочные системы.