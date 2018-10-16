В Петербурге грабитель порезал случайного свидетеля преступления

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-16T10:46:21+03:00

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Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленника, который при ограблении магазина ножом ранил случайного свидетеля преступления. Мужчина, который попытался задержать грабителя, был доставлен в больницу.

- Около двух часов ночи 16 октября 2018 года, неизвестный преступник вошёл в продуктовый магазин на проспекте Энгельса, где воспользовавшись отсутствием продавца, украл из кассы 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В этот момент его заметил вошедший в двери 38-летний петербуржец. Он попытался задержать грабителя, когда тот выбегал из помещения, но тут же получил удар ножом. Пострадавшему была вызвана скорая помощь, которая увезла мужчину в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», опасного злоумышленника объявили в розыск.