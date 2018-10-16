В Петербурге у платформы Ручьи электричка сбила молодого мужчину

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-16T11:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной инцидент со сбитым поездом человеком произошел в Петербурге. На этот раз происшествие случилось на пешеходном переходе у платформы Ручьи. На пути пригородной электрички оказался молодой мужчина.

- Электричка сбила молодого парня. Волосы светлые, красный рюкзак. Жив или нет - не понятно, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место ЧП срочно прибыла реанимационная машина скорой помощи. В настоящий момент врачи оказывают помощь пострадавшему.

Известно, что мужчина переходил пути по организованному пешеходному переходу. По какой причине он оказался на пути электрички – пока не понятно.

Напомним, что в прошлом году в Петербурге несколько человек погибли, попав под поезд из-за того, что невнимательно переходили через железную дорогу, и не заметили опасности так, как были в наушниках.

Один из последних трагических случаев произошел 29 сентября на станции Удельная. Под скоростной поезд «Аллегро» попал мужчина. От полученных травм он скончался.