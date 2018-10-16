В Петербурге на два дня из-за ремонта закроют вестибюль метро «Площадь Восстания-1»
17 и 18 октября для пассажиров будет закрыт вестибюль метро «Площадь Восстания-1». На станции будут ремонтировать эскалатор, поэтому петербуржцам и гостям горожанам придется искать другие пути попадания в подземку. Но и это не все ограничения.
- С 19 октября 2018 года по 29 декабря2018 года по рабочим дням с 17:00 до 19:30 часов вход на станцию ограничен, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.
Учитывая, что рядом находится Московский вокзал и один из крупнейших торговых комплексов Петербурга «Галерея», то нагрузка на второй вестибюль «Площади Восстания» вырастет в разы. Не избежать толкучки и на соседних станциях, расположенных в центре Северной столицы.
В петербургской подземке приносят извинения за вынужденные неудобства и просят горожан быть внимательными при выборе маршрута поездки.