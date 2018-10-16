2018-10-16T13:54:38+03:00
Происшествия

Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей

Внесенные в последний момент 350 миллионов рублей не позволили избежать наказания
Петр КИБЕР
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Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей.Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Генеральный директор петербургского общества с ограниченной ответственностью «Технопоиск», которое владеет популярным брендом бытовой техники Redmond, получила год колонии за неуплату налогов на сумму в почти два миллиарда рублей.

Являясь руководителем коммерческой организации, Диана Желяскова, в период с 11.01.2013 по 17.05.2016, не уплатила налоги в общей сумме 1 901 146 934 рубля 93 копейки, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом действия женщины не были ошибкой. Она намеренно, с помощью сообщников изготавливала подложные документы, которые передавались в налоговую службу. Сама Желяскова вину признала, сотрудничала со следствием и даже погасила 350 миллионов из обще суммы недоплаченных налогов.

Дело слушалось в особом режиме, когда обвиняемый не может получить больше двух третей наказания. По итогам заседания, Диана Желяскова была приговорена к одному году заключения в исправительной колонии. Недоплаченные налоги будут взысканы в рамках гражданского делопроизводства.

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