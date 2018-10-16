Милонов предложил назвать улицу в Петербурге именем бывшего спикера ЗакСа Тюльпанова

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-16T14:44:34+03:00

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Очередная неоднозначная инициатива возникла у бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга, а ныне члена Госдумы Виталия Милонова. Народный избранник предложил дать одной из улиц Северной столицы имя в честь экс-спикера Закса Вадима Тюльпанова.

- Многие масштабные социальные проекты были реализованы, благодаря его личному участию и организаторскому таланту, - приводит слова обращения «Мойка 78».

По мысли Милонова, правильным будет выбрать одну из улиц Кировского района города, в котором родился и жил Тюльпанов. Пока реакция Александра Беглова на инициативу парламентария неизвестна.

Напомним, что бывший спикер петербургского ЗакСа, в последние годы жизни представлявший в Москве как сенатор Ненецкий автономный округ Вадим Тюльпанов, погиб в Петербурге в апреле 2017 года. У политика случился сердечный приступ, от которого он потерял сознание и, упав, сломал основание черепа. Тюльпанову было 52 года.