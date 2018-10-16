2018-10-16T15:40:08+03:00
Происшествия

Одного из школьников, отравившихся ртутью, родители отказались оставлять в больнице

Еще пять человек ждут результатов анализов
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Школа работает в обычном режимеШкола работает в обычном режимеФото: Андрей АБРАМОВ
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Школа № 339 в Невском районе Петербурга, где дети отравились ртутью, сейчас работатет в штатном режиме. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

- Вчера в образовательном учреждении снова дежурили специалисты, - рассказали в пресс-службе детского омбудсмена. - Сотрудники экоаналитической лаборатории, подведомственной Комитету по природопользованию и охране окружающей среды, повторно провели замеры в двенадцати точках. Согласно результатам, показатели не превышают предельно допустимую концентрацию.

Об этом же говорят и в самой школе. На сайте учебного заведения вывешены акты проверки и результаты измерений.

- Измерения проведены по всей школе, все чисто, - говорят в учебном заведении. - При норме паров ртути в воздухе 300х10-9 мг/л, у нас в школе 30-40х10-9 мг/л, т. е. меньше даже фоновых значений.

В аппарате Светланы Агапитовой рассказали, что кроме нашедшего банку четверокласника, с ртутью "контактировали" еще пятеро - его одноклассники.

- Их законным представителям рекомендовали обратиться за медицинской помощью и провести обследование детей, - говорят представители омбудсмена. - Сейчас ребята находятся в стационаре, ждут результатов анализов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Одного мальчика родители уже забрали домой, написав отказ от госпитализации.

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