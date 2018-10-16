Артем Дзюба пожаловался на "фейковую" жену

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-16T16:18:12+03:00

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Супруга форварда "Зенита" и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы - человек абслютно непубличный. Кристину Дзюбу иногда можно увидеть вместе с мужем на официальных мероприятиях или же в театре. Но так, чтобы она сама в соцсетях рассказывала, куда пошла, что купила и что ела - такого за молодой женщиной не водится.

Впрочем, это не мешает другим людям выкладывать фотографии вместо нее. Время от времени в соцсетях появляются "фейковые" страницы Кристины, которые якобы ведет она сама. Пара таких профилей в Инстаграме попалась на глаза и самому Артему. Он справедливо возмутился и предупредил подписчиков, чтобы те не велись на обман.

- Друзья! Спешу предупредить вас: неизвестно кто в Инстаграме выдает себя за мою жену, - написал на своей странице Артем. - У моей жены нет аккаунтов ни здесь, ни в любых других социальных сетях. Не ведитесь на фейков!

Добавим, на страничках лже-Кристин есть не только фотографии самой Кристины - те, которые были в разное время выложены в открытый доступ (например, со встречи с президентом в Кремле или из профиля Дарьи Валитовой), но и снимки ребенка.