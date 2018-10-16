Ушла из жизни директор коллектива Billy’s Band Алла Резникова

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-16T16:29:25+03:00

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"Алла Абрамовна, вы были мне второй мамой", - написал у себя на странице лидер коллектива Билли Новик.

Аллы Резниковой не стало в субботу. Причины смерти не называются. В соцсетях поклонники группы высказывают соболезнования участникам коллектива, в частности его сооснователю и сыну Аллы Абрамовны Андрею "Рыжику" Резникову.

Напомним, Алла Резникова занимала пост директора группы более 16 лет, а помогала коллективу с самого его основания. Ее называют светлым, мудрым человеком, неравнодушным ко всем, кто был рядом.

- Нам безмерно грустно говорить об этом., - рассказали организаторы фестиваля Roof Music Fest. - Мы долго работали с Аллой Абрамовной, организовали не один концерт Billy's Band и всегда были ради сотрудничать именно с ней — профессионалом, приятным интересным человеком, горящим своим делом! Мы приносим свои соболезнования родственникам Аллы Абрамовны, коллективу Billy's Band и всем, кому посчастливилось быть знакомым с ней. Нам будет очень не хватать вас, Алла Абрамовна!