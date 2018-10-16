В Кировском районе откроют памятный знак защитникам Ленинграда

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-16T16:40:54+03:00

Там, где сейчас сквер, в годы войны проходил противотанковый ров

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Это сейчас у дома № 101 по Ленинскому проспекту сквер. А в годы войны здесь шли линии обороны.

- Путь танкам преграждал противотанковый ров, - рассказывают в пресс-службе Администрации Кировского района. - А также несколько рядов надолбов - противотанковых заграждений.

Одно из таких заграждений и сейчас стоит в этом сквере, как напоминание о тех страшных годах и о подвиге ленинградцев.

- Все эти линии обороны строили жители города: женщины и подростки в суровых условиях блокады, - напоминают в районной администрации.

Теперь об этом будет напоминать памятный знак. Его установят в сквере в честь тех, кто не пустил врагов в Ленинград. Акция памяти пройдет во вторник, в 14.00. Организаторы мероприятия рассказали, что на ней выступит ветеран партизанского движения Петр Тимофеевич Рыжов, чей отец воевал на этом направлении в составе воинских частей, защищавших город, отражал танковые атаки на осажденный Ленинград.