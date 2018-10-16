На набережной реки Фонтанки доделали велодорожки

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-16T17:57:33+03:00

Теперь прокатиться на велосипеде можно от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта

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Петербург для велосипедистов все больше становится реальностью - в Северной столице появляются новые велодорожки. Этой, правда, воспользоваться, наверное, будет можно только в следующем году, сезон-то заканчивается, но все равно, новость радостная.

- Работы по размещению велосипедных полос по четной и нечетной сторонам набережной реки Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта завершены, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. - Таким образом, на сегодняшний день общая протяженность велосипедного маршрута на набережной реки Фонтанки от Невы до Старо-Петергофского проспекта составляет 11,2 км.

В ведомстве уточнили, что сейчас Городской центр управления парковками как раз принимает работы по госконтракту. Затем полосы передадут на содержание эксплуатирующим организациям. Правда, когда это будет - пока неизвестно.

Напомним, в этом году в городе планируют создать 34 километра велодорожек по шести маршрутам. Кроме фонтанки выделенные полосы должны появиться на набережной реки Карповки, проспекте Культуры, Морском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и Бухарестской улице.