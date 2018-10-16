А почему? В метро рассказали о перепадах высот на "Площади Восстания"

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-16T18:13:48+03:00

Из-за этого на выходе со станции лестницы нет, а на входе - есть

Изменить размер текста: A A

Метрополитен продолжает просвещение петербуржцев и рассказывает об особенностях разных станций метро и работе городской подземки. На этот раз специалисты решили рассказать, почему станция "Площадь Восстания" на входе имеет лестницу, а на выходе - нет.

- Все дело в перепаде высот, - объясняют в телеграм-канале "Метро.Повседневности".

Оказывается, Невский проспект в направлении от Дворцовой площади к Московскому вокзалу проходит под углом. Когда просто гуляешь по городу или спешишь по делам, не всегда замечаешь, что идешь в горку или под горку. Но архитекторы видят все.

- На месте, где находится наземный вестибюль станции «Площадь Восстания», становится заметно, что сама площадь располагается выше одноименной улицы, - рассказывают в метро. - Именно поэтому входные двери в вестибюль установлены на одном уровне с тротуаром, а для выхода инженеры оборудовали стилобат – архитектурный элемент, которым обозначают верхнюю часть ступенчатого цоколя здания.