2018-10-16T19:34:30+03:00
Общество

Есть рекорд: Павловский парк в выходные посетили 56 тысяч человек

Правда, это обернулось огромными очередями
Александра СУРИС
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Золотая осень порадовала горожанЗолотая осень порадовала горожанФото: Олег ЗОЛОТО
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Минувшие выходные порадовали петербуржцев практически летней погодой. Золотая осень вкупе с солнечными +19 сотворили невообразимое: в городские сады выстроились километровые очереди. Павловский парк исключением не стал.

- Впервые за всю историю заповедника парк посетили 56000 гостей! Цифра для нас радостная, но и неожиданная. - рассказали в пресс-службе парка.

Неожиданность выразилась все в тех же очередях. Сотрудники парка срочно организовали дополнительные кассы, но и это не помогло.

- Мы извлечем уроки из этой ситуации, - пообещали в парке. - Примите наши извинения и признательность всем, кто проявил терпение и понимание.

Сотрудники парка пригласили петербуржцев приезжать к ним почаще. Правда, когда еще выдадутся такие теплые деньки, сказать сложно. Уже на этих выходных синоптики прогнозируют похолодание и даже первый снег.

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