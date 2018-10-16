2018-10-16T19:46:54+03:00
Спорт

Хоккейное "Динамо" сменило главного тренера

Петербургскую команду возглавил Сергей Орешкин
Александра СУРИС
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Хоккейное "Динамо" возглавил Сергей Орешкин Фото: пресс-служба ХК "Динамо - Санкт-Петербург"Хоккейное "Динамо" возглавил Сергей Орешкин Фото: пресс-служба ХК "Динамо - Санкт-Петербург"
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В петербургском хоккейном клубе "Динамо" серьезные изменения. Команду покинул Леонид Тамбиев.

- Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, - говорят в пресс-службе "Динамо-Петербург". - Клуб благодарит Леонида Григорьевича за работу и завоеванные вместе титулы и желает ему успехов в дальнейшей работе.

Теперь на "капитанский мостик" встанет Сергей Орешкин. С "динамовцами", правда, столичными он работает не первый год - с 2011 года возглавлял команды в Молодежке и ВХЛ.

- В сезонах 2015/16 и 2016/17 Орешкин в качестве рулевого вывел московских динамовцев в плей-офф КХЛ, где лишь в полуфинале конференции команда уступила петербургскому СКА, - напомнили в клубе.

В петербургском "Динамо" Орешкин с прошлого года. Начинал тренером-консультантом, а теперь вот и возглавил команлу высшей хоккейной лиги. Как пояснили в клубе, помогать Сергею будет канадский специалист Айван Занатта. Его хорошо знают болельщики СКА. И Занатта уже провел первую тренировку.

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