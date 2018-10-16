2018-10-16T20:07:31+03:00
Происшествия

Водителя автобуса, прокатившего пассажиров по тротуару, оштрафовали

39-летний петербуржец решил объехать пробку
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Странный маневр заметили днем жители Ломоносова. Обычный автобус "ЛИАЗ" - сначала ехал по дороге, а потом забрался на тротуар и продолжил путь там. Остановился, высадил пассажиров, поехал дальше.

Запись необычного случая выложили в Интернет. И ей заинтересовались сотрудники ГИБДД, Нарушителя вычислили очень быстро.

- Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. - В отношении водителя за движение по тротуару в нарушение правил дорожного движения составлен протокол об административном правонарушении.

Статья, по которой оштрафовали водителя, - нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Он заплатит за движение по тротуару две тысячи рублей. Но останется ли при этом водителем автобуса - пока неизвестно.

В Петербурге рейсовый автобус с пассажирами ехал по тротуару.Видео: vk.com/spb_today

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