Организаторы концерта Стинга в Петербурге отказались убирать из зала вип-места

16 Окт. 22:17 2018-10-16T22:17:10+03:00

Несмотря на то, что такое требование предъявил сам британский певец

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9 ноября в Петербурге должен выступить Стинг. вместе с ямайским исполнителем Шэгги. Концерт в Ледовом дворце скорей всего будет аншлаговым, как и все его выступления. Но уже сейчас у музыканта появились разногласия с организаторами.

По данным агентства "РИА Новости", Стинг потребовал убрать из концертных залов всех российских городов, где он планирует выступать ВИП- зоны, чтобы выступление стало "более демократичным". Об этом уже заявили организаторы концертов в Екатеринбурге и Казани.

Но в Москве и Петербурге реагировать на такие требования не собираются.

- Мы занимаемся организацией концертов в Петербурге и в Москве, - говорят в агентстве Matreshka Concerts .- Распоясовка концертной площадки меняться не будет. При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных — стоячих, сидячих и вип-мест – в зале. Никаким другим образом она не может поменяться.