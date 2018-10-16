Организаторы концерта Стинга в Петербурге отказались убирать из зала вип-места
9 ноября в Петербурге должен выступить Стинг. вместе с ямайским исполнителем Шэгги. Концерт в Ледовом дворце скорей всего будет аншлаговым, как и все его выступления. Но уже сейчас у музыканта появились разногласия с организаторами.
По данным агентства "РИА Новости", Стинг потребовал убрать из концертных залов всех российских городов, где он планирует выступать ВИП- зоны, чтобы выступление стало "более демократичным". Об этом уже заявили организаторы концертов в Екатеринбурге и Казани.
Но в Москве и Петербурге реагировать на такие требования не собираются.
- Мы занимаемся организацией концертов в Петербурге и в Москве, - говорят в агентстве Matreshka Concerts .- Распоясовка концертной площадки меняться не будет. При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных — стоячих, сидячих и вип-мест – в зале. Никаким другим образом она не может поменяться.