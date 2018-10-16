2018-10-16T22:25:58+03:00
Происшествия

Из реки Карповки выловили тело пропавшего молодого мужчины

Он убежал из дома неделю назад и заявил о преследовании
Елена МОЛОДКИНА
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Тело мужчины отправили в морг на экспертизу. Фото: "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург" ВКонтактеТело мужчины отправили в морг на экспертизу. Фото: "ДТП и ЧП |Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Несколько дней назад в Сети появилась информация о пропавшем парке. Николай Петров в 7.30 утра воскресенья 7 октября ушел из квартиры на набережной Карповки.

Не просто ушел, убежал. На нем не было ничего, кроме обуви и трусов. Убежал молодой мужчина в неизвестном направлении, при этом говорил о том, что его кто-то преследует.

Друзья Николая рассказывают, что в субботу он участвовал в игре "Бегущий город", но был очень замкнутым. Что случилось потом, теперь будет выяснять полиция.

Дело в том, что сегодня, 16 октября, тело Николая достали из Карповки. Сколько оно там пролежало, неизвестно. Труп направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

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