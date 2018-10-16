2018-10-16T22:58:30+03:00
Общество

Петербуржца, задолжавшего почти 800 тысяч рублей алиментов, приговорили к исправительным работам

Пять процентов от заработка будут удерживать в пользу государства
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Судебные приставы следят за выполнением решенияСудебные приставы следят за выполнением решенияФото: Иван ВИСЛОВ
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Не платить алименты собственным детям стремятся все больше нерадивых родителей. Забывая о том, что это не только моральное, но и уголовное преступление.

Один петербуржец, задолжавший своей 15-летней дочери 785 тысяч рублей, уже в третий раз оказался на скамье подсудимых. И все по тому же поводу - неуплата алиментов. На этот, третий раз, суд приговорил отца к исправительным работам.

Каксообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, на суде 51-летний мужчина пытался убедить всех, что найдет работу и выплатит все сотни тысяч. Хотя до этого перевел на счет дочери только 500 рублей.

Убедить суд в правдивости своих слов и намерений алиментщику не удалось. И его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработкаю

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