2018-10-16T23:23:29+03:00
Общество

Самый высокий небоскреб в Европе "Лахта Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Назавершающие работы по отделке и обустройству уйдет около года
Елена МОЛОДКИНА
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До ввода в эксплуатацию "Лахта Центра" остался год. Фото: Пресс-служба "Лахта-Центра"До ввода в эксплуатацию "Лахта Центра" остался год. Фото: Пресс-служба "Лахта-Центра"
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Документ-разрешение на ввод "Лахта-Центра" в эксплуатацию 16октября появился на официальном сайте государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Таким образом, до открытия самого высокого небоскреба в Европе остается около года.

- Осенью 2018 года проверили все параметры и документацию, соответствие пожарной и экологической безопасности, планировку участка, готовность коммунальных сетей и многое другое. Результат - заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию, - говорится в сообщении "Лахта-Центра".

Окончательные работы и приготовление пространств займут около года. За это время успеют обустроить и самый высокий в Европе панорманый ресторан на уровне 315 метров, а также обзорную площадку на высоте 360 метров. Здесь же появится современный планетарий с панорамой неба, спорткомплекс с панорамным бассейном, амфитеатр, концертный зал и многое другое.

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