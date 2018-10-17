Станцию метро "Гостиный двор" в Петербурге закрыли из-за бесхозного предмета

СЕГОДНЯ 00:01 2018-10-17T00:01:44+03:00

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Во вторник 16 октября поздним вечером в Санкт-Петербурге перекрыли "Гостиный двор". На станцию было не зайти, поезда ехали по зеленой ветке мимо, не останавливаясь на платформе "Гостинки". Переход на "Невский проспект" и с "Невского" тоже закрыли.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, в 22:36 на станции обнаружили бесхозный предмет, из-за чего пришлось внести коррективы в работу подземки.

Целый час пассажиры не могли попасть на "Гостиный двор". Кто-то шел на "Маяковскую", кто-то на "Невский", а кто-то и пересел на наземный транспорт. Те, кто решил остаться ждать открытия станции, пожалели об этом - ждать пришлось целый час.

- В 23:36 метро "Гостиный двор" открыто. Опасных предметов не обнаружено, - успокоили петербуржцев в подземке.

Теперь метро снова работает в штатном режиме.