2018-10-17T00:24:18+03:00
Звезды

Счастливая Милана Кержакова выложила фото с огромным букетом белых цветов

И поздравила маму с днем рождения
Елена МОЛОДКИНА
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Милана Кержакова и огромный букет для мамы. Фото: "Инстаграм"Милана Кержакова и огромный букет для мамы. Фото: "Инстаграм"
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Милана Кержакова заинтриговала подписчиков, выложив в "сторис" в "Инстаграме" короткое видео о том, как служба доставки заносит в квартиру огромнейший букет белых цветов. Настолько большой, что даже в двери не проходил.

Подписчики уже было решили, что личная жизнь Миланы наладилась, что цветы от нового поклонника, а, может, и вовсе от пока еще мужа Александра Кержакова.

- Ой, я даже не знаю, как описать свои чувства под этим постом, - заинтриговала первым предложением под фото с букетом Милана.

Но потом объяснила, что цветы - не от мужчины. Да и не ей, а, наоборот, от нее.

- Я бы все цветы мира подарила тебе. Я не знаю ближе человека, друга и поддержки. И, самое главное, только с возрастом это понимаешь. Нет ничего важнее и драгоценнее в целом мире, чем мама. С днем рождения, мое сердечко. Мы со всем справимся, - поздравляет Милана маму Наталью.

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