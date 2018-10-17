Среда, 17 и четверг, 18 октября - последние теплые дни петербургской осени

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-17T07:40:19+03:00

Уже в пятницу температура упадет ниже + 10 градусов

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Сегодня, 17 октября и еще завтра, 18-го, жители Санкт-Петербурга имеют возможность насладиться последними теплыми деньками осени. Как и предсказывали метеорологи, «старое бабье лето» задержалось в городе почти на неделю.

- В среду ожидается малооблачная и без осадков погода. Ночью и утром слабый туман, ветер южный и юго-западный, слабый. Температура воздуха составит 13-15 градусов выше ноля, атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И если в четверг природа также будет благоволить жителям Северной столицы – солнечная и теплая погода сохранится и 18 октября, то уже в пятницу температура упадет ниже комфортных + 10 градусов, подует холодный северо-западный ветер, в город вновь придут дожди, а солнце скроется за облаками.

Подарившее почти неделю хорошей погоды «бабье лето» уйдет, и в город на Неве придет холодная осень с заморозками и первым снегом.