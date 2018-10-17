В Петербурге иномарка протаранила ворота церкви

СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-17T08:03:51+03:00

Белый «Форд» сначала столкнулся с такси, а потом отлетел на территорию храма

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Серьезное ДТП произошло в ночь со вторника на среду в Выборгском районе Петербурга. Около 00:20 17 октября, на Литовской улице столкнулись такси и белый «Форд Мондео». От удара иномарка влетела в ограждение педиатрического университета, проломив их.

- Удар был хороший, после него машина такси загорелась, ее тушили очевидцы аварии, а также прибывшие на вызов пожарные - сообщают петербуржцы в соцсетях.

По счастью, никто из пешеходов в ДТП не пострадал, вылетевший на тротуар «Форд» снес только ворота, почти врезавшись в церковь святых страстотерпцев царя Николая и царицы Александры, которая относится к клинической больнице педиатрического университета.

А вот обоим водителям понадобилась помощь медиков. Приехавшие на место столкновения «скорые» забрали участников ДТП. Что касается причин аварии, то они пока неизвестны, устанавливать все обстоятельства инцидента будут уже сотрудники ГИБДД.