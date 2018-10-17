2018-10-17T08:46:38+03:00
Спорт

Петербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР

За право собрать лучших игроков мира, Северная столица будет бороться с Лондоном
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Петербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР. Фото: instagram.com/kamelzonПетербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР. Фото: instagram.com/kamelzon
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Петербург вновь претендует на право проведения крупного теннисного финального турнира. Если попытка обойти китайский Шеньчжень в праве получить итоговые игры женской ассоциации (WTA) не удалась, то теперь Северная столица замахнулась на соревнования рангом выше.

- Я очень рада сообщить, что мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге! Следите за новостями! – написала Исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон в своем «Инстаграме».

По задумке организаторов, подавших заявку, Петербург может побороться за право проведения соревнования со столицей Британии. Сейчас (с 2009 года) ATP Finals регулярно проводятся в Лондоне. И право принимать итоговый турнир теннисной ассоциации принадлежит английскому городу вплоть до 2020 года.

Таким образом, Петербург не сможет получить соревнования раньше этого срока, даже если комиссия в принципе признает возможность отдать финал ATP городу на Неве.

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