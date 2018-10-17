2018-10-17T09:15:56+03:00
Происшествия

В общежитии СПбГУ нашли труп молодого человека, которого неделю искала жена

На странный, неприятный запах, пожаловались обитатели соседних комнат
Петр КИБЕР
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В общежитии СПбГУ нашли труп молодого человека, которого неделю искала жена.В общежитии СПбГУ нашли труп молодого человека, которого неделю искала жена.Фото: Ольга Крыльцова
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Загадочную смерть молодого мужчины расследуют полицейские Петродворцового района Санкт-Петербурга. Правоохранителей вызвали жильцы общежития Государственного университета, которые почуяли неприятный запах, вскрыли дверь и обнаружили труп.

- Он приехал к друзьям, чтобы отдохнуть, выпить немного, - сообщили студенты СПбГУ в соцсетях. Никто не заметил, как гость остался один. Вероятно, ему стало плохо, и он скончался. Но точную причину смерти установят судмедэксперты – сейчас тело погибшего направлено в морг.

При этом странно, что никто не заметил пропажу человека ранее. Его жена, которая всю неделю искала мужа, так и не смогла выяснить, куда он ушел перед тем, как пропасть.

По предварительной информации, смерть не носит криминального характера, однако все обстоятельства, приведшие к трагической гибели молодого человека, будет устанавливать полиция.

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