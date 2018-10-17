В общежитии СПбГУ нашли труп молодого человека, которого неделю искала жена
Загадочную смерть молодого мужчины расследуют полицейские Петродворцового района Санкт-Петербурга. Правоохранителей вызвали жильцы общежития Государственного университета, которые почуяли неприятный запах, вскрыли дверь и обнаружили труп.
- Он приехал к друзьям, чтобы отдохнуть, выпить немного, - сообщили студенты СПбГУ в соцсетях. Никто не заметил, как гость остался один. Вероятно, ему стало плохо, и он скончался. Но точную причину смерти установят судмедэксперты – сейчас тело погибшего направлено в морг.
При этом странно, что никто не заметил пропажу человека ранее. Его жена, которая всю неделю искала мужа, так и не смогла выяснить, куда он ушел перед тем, как пропасть.
По предварительной информации, смерть не носит криминального характера, однако все обстоятельства, приведшие к трагической гибели молодого человека, будет устанавливать полиция.