СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-17T09:35:54+03:00

Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Рейс номер 6573, вылетевший из Пулково 16 октября в 19:40 и направлявшийся по маршруту Петербург – Красноярск, пришлось экстренно посадить в ближайшем аэропорту из-за ухудшения здоровья пассажира. Самолет принял Сыктывкар, где медики забрали и госпитализировали пациента.

- После снятия пассажира с рейса самолет продолжил полет в Красноярск и прибыл в аэропорт назначения с опозданием на час, - пишет «Мойка 78».

Представители перевозчика не разглашают информацию о характере недомогания их клиента, поэтому причина для экстренной посадки остается неизвестной.

Зато в авиакомпании «Россия», которая и выполняет данный рейс, предупредили, что из-за инцидента возникла так называемая «веерная задержка». Самолет, который должен был вернуться в Петербург в 6:50 утра, приземлится в Пулково только ближе к восьми часам.