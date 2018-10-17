2018-10-17T09:35:54+03:00
Происшествия

Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира

В пункт назначения борт прибыл с часовой задержкой
Петр КИБЕР
Поделиться:
Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира.Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Рейс номер 6573, вылетевший из Пулково 16 октября в 19:40 и направлявшийся по маршруту ПетербургКрасноярск, пришлось экстренно посадить в ближайшем аэропорту из-за ухудшения здоровья пассажира. Самолет принял Сыктывкар, где медики забрали и госпитализировали пациента.

- После снятия пассажира с рейса самолет продолжил полет в Красноярск и прибыл в аэропорт назначения с опозданием на час, - пишет «Мойка 78».

Представители перевозчика не разглашают информацию о характере недомогания их клиента, поэтому причина для экстренной посадки остается неизвестной.

Зато в авиакомпании «Россия», которая и выполняет данный рейс, предупредили, что из-за инцидента возникла так называемая «веерная задержка». Самолет, который должен был вернуться в Петербург в 6:50 утра, приземлится в Пулково только ближе к восьми часам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В общежитии СПбГУ нашли труп молодого человека, которого неделю искала жена
Петербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР
Тропический маршрут Ботанического сада в Петербурге закроют на неделю
В Петербурге иномарка протаранила ворота церкви
Среда, 17 и четверг, 18 октября - последние теплые дни петербургской осени
С территории школы, где отравились ребята, вывезли 70 килограммов отходов с ртутью
Счастливая Милана Кержакова выложила фото с огромным букетом белых цветов
Станцию метро "Гостиный двор" в Петербурге закрыли из-за бесхозного предмета
Самый высокий небоскреб в Европе "Лахта Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Петербуржца, задолжавшего почти 800 тысяч рублей алиментов, приговорили к исправительным работам
Из реки Карповки выловили тело пропавшего молодого мужчины
Организаторы концерта Стинга в Петербурге отказались убирать из зала вип-места
Водителя автобуса, прокатившего пассажиров по тротуару, оштрафовали
Хоккейное "Динамо" сменило главного тренера
Есть рекорд: Павловский парк в выходные посетили 56 тысяч человек
А почему? В метро рассказали о перепадах высот на "Площади Восстания"
На набережной реки Фонтанки доделали велодорожки
В Кировском районе откроют памятный знак защитникам Ленинграда
Ушла из жизни директор коллектива Billy’s Band Алла Резникова
Артем Дзюба пожаловался на "фейковую" жену
Одного из школьников, отравившихся ртутью, родители отказались оставлять в больнице
Милонов предложил назвать улицу в Петербурге именем бывшего спикера ЗакСа Тюльпанова
ГИБДД начала проверку после езды автобуса по тротуару в Ломоносове
Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей
В Петербурге на два дня из-за ремонта закроют вестибюль метро «Площадь Восстания-1»
Под Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров